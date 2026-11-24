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سرقا برفقة آخرين خزنة من أحد المنازل وفرّوا هاربين...
أمن وقضاء
2026-11-24 | 03:16
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سرقا برفقة آخرين خزنة من أحد المنازل وفرّوا هاربين...
بتاريخ 08-11-2026، ادعت إحدى المواطنات أن مجهولين أقدموا على الدخول الى منزل والدها الكائن في محلة النقاش، وسرقوا من داخله خزنة تحتوي ذهبًا ومقتنيات شخصية بقيمة حوالي 15 ألف دولار أميركي، وفروا الى جهة مجهولة.
أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في شعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لكشف هوية المتورطين وتوقيفهم.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هويتهم، ومن بينهم:
و. ح. (مواليد عام 1997، سوري) من اصحاب السوابق في قضايا مخدرات وسرقة وتخريب
م. ك. (مواليد عام 1998، فلسطيني) بحقه بلاغ بحث وتحرّ بجرم استيلاء
بتاريخي 10 و11-11-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيف (و. ح.) في محلة الدورة، و(م. ك.) في محلة الدكوانة، على متن سيارة نوع نيسان تُستخدم في عملية السرقة، وتمّ ضبطها.
وبالتحقيق معهما اعترف (و. ح.) بما نسب اليه لجهة التخطيط مع آخرين وتنفيذ عملية السرقة المذكورة في محلة النقاش، كونه عمل في السابق في صيانة الألمنيوم في المنزل المذكور، وهو على علم بأن صاحبه ميسور الحال، ويقيم برفقة العاملة الأثيوبية. فدخلوا المنزل بواسطة التسلل، وعندما استيقظ صاحب المنزل قاموا بإغلاق فمه بالقوة، وسرقوا الخزنة وفروا على متن السيارة المذكورة. وأضاف أنّ المسروقات بحوزة أحد شركائهم في العملية، الذي وعدهم ببيعها، وإعطاء كل منهم حصته.
وفي السياق عينه، اعترف (م. ك.) بقيامه بنقل السارقين الى مكان السرقة على متن سيارته، ثمّ الى محلة برج البراجنة بعد الانتهاء، حيث قاموا بفتح الخزنة وكان فيها ساعات وليرة ذهبية، وأن أحد شركائهم وعده بإعطائه حصة من المسروقات.
وأجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ، والعمل لا يزال جاريًا لتوقيف المتورطين الآخرين.
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