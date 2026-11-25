أمن الدولة يضبط نحو 250 كيلوغراماً من اللحوم المنقولة في سيارة غير مبردة ويوقف شخصين

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أنه في إطار جهودها المستمرة لحماية الصحة العامة وتعزيز الرقابة على سلامة الغذاء، ونتيجة المتابعة والرصد للمخالفات التي تهدّد السلامة الصحية للمواطنين، أوقفت دورية من مديرية النبطية الإقليمية – مكتب مرجعيون وحاصبيا، بتاريخ 24/11/2026، اللبنانيَّين (خ. س.) و(ع. ظ.)، لإقدامهما على توزيع اللحوم على عدد من الملاحم في منطقتَي مرجعيون وحاصبيا، بواسطة سيارة غير مجهّزة للتبريد، ومن دون مراعاة الشروط والمعايير الصحية المعتمدة لنقل المواد الغذائية.



وأفادت بأنه بناءً على إشارة المحامي العام التمييزي، القاضي محمد صعب، أُجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وضُبطت السيارة المستخدمة في عملية التوزيع، إلى جانب نحو 250 كيلوغراماً من اللحوم التي كانت محمّلة بداخلها.



وأكدت المديرية العامة لأمن الدولة استمرار جهودها الرقابية وملاحقة المخالفات التي من شأنها تعريض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.