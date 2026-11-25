قوى الامن عمّمت صورة موقوف بجرائم احتيال وانتحال صفة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



"في إطار الجهود التي تبذلها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم وتوقيف مرتكبيها على مختلف الأراضي اللبنانية، توافرت معلومات لدى مفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشرطة القضائية عن إقدام المدعو: ح. ح. (مواليد عام 1984، لبناني) على تنفيذ عمليات احتيال طالت مديري مدارس ومعاهد وتلاميذ، من خلال انتحاله صفة مخلص معاملات، وإيهامهم بقدرته على إنجاز معاملات ترخيص معاهد فنية وتسهيل معاملات نحو أربعين طالبا للحصول على شهادات رسمية، مقابل مبالغ مالية قبضها منهم من دون الوفاء بوعوده.



كما تبين أنه مطلوب للقضاء بجرم النصب والاحتيال.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات وعمليات المراقبة، أوقفته إحدى دوريات المفرزة في مدينة بعلبك.



وبناء على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه الحضور إلى مركز مفرزة بعلبك القضائية أو الاتصال على الرقم: 372081-08، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".