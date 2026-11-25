تعميم صورة موقوفَين بجرائمِ سرقة...

بناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوفين:



ف. ن. (مواليد عام 1973، لبناني)



ه. ن. (مواليد عام 1994، لبناني)



للاشتباه بقيامهما بجرائم سرقة في الضاحية الجنوبيّة لبيروت – صبرا ومحيطها.



لذلك، تطلب المديريّة من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما وتعرّفوا إليهما، الاتّصال بمفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرّقم: 451162-01، أو الحضور إلى مركز المفرزة في محلّة الأوزاعي، ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن – الطابق الأوّل، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

