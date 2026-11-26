دعم بريطاني لتعزّيز قدرات الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية - السورية

زار وفد من السفارة البريطانية، ضمّ فريق صندوق الأمن المتكامل وقسم الدفاع، فوج الحدود البرية الثالث التابع للجيش اللبناني يوم الأربعاء 25 تشرين الثاني، واطّلع عن كثب على كيفية إسهام الدعم البريطاني المقدَّم عبر صندوق الأمن المتكامل في تعزيز أمن الحدود اللبنانية وبسط سلطة الدولة.



وشملت الزيارة وفق بيان عن السفارة البريطانية، مقر القيادة التكتيكية للفوج في عيتا الفخار وموقع جديد قيد الإنشاء في منطقة القرن ومركز المراقبة الحدودي المحمي المنجز حديثًا في عين المزراب في البقاع الغربي.



وفي عين المزراب، سلّمت المملكة المتحدة رسميًا المركز إلى الجيش اللبناني. وستعزّز هذه البنية التحتية الجديدة حضور الجيش العملياتي على امتداد الحدود اللبنانية مع سوريا، وتدعم قدرته على حماية المجتمعات المحلية والحفاظ على الأمن.



واكد البيان "مواصلة المملكة المتحدة تقديم دعمها الراسخ للجيش اللبناني، باعتباره القوة العسكرية الشرعية الوحيدة في لبنان. وقد ساهم هذا الدعم في إنشاء أفواج الحدود البرية، وبناء 85 برجاً حدودياً وقاعدة عمليات أمامية على طول الحدود مع سوريا، مما ساعد في بسط سلطة الدولة اللبنانية والحد من عمليات التهريب وتعزيز الأمن. وبالتوازي مع ذلك، تشهد العلاقات الدفاعية بين المملكة المتحدة ولبنان مزيداً من التقارب والتعاون الوثيق".



وعقب الزيارة، قال رئيس صندوق الأمن المتكامل داريل كروكس: "تدعم شراكتنا مع الجيش اللبناني دوره الحيوي في الحفاظ على الأمن والاستقرار في أنحاء لبنان. ومن خلال صندوق الأمن المتكامل البريطاني، دعمنا منذ عام 2013 إنشاء أفواج الحدود البرية التابعة للجيش اللبناني على الحدود مع سوريا، وذلك عبر البنية التحتية لأمن الحدود والتدريب والمعدات والمركبات والتوجيه".



وقال الملحق العسكري المقدّم تشارلز سميث:"في البقاع الغربي، شاهدت بنفسي كيف تحقّق شراكتنا الراسخة مع الجيش اللبناني نتائج عملية على الأرض. فهذه المواقع تعزّز قدرة الجيش على تأمين حدود لبنان وحماية المجتمعات وبسط سلطة الدولة. تبقى المملكة المتحدة ثابتة في دعمها للجيش اللبناني وللبنان آمن ومستقر".