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الحجار ترأس اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي وسلسلة تدابير أمنية لمواكبة الأعياد وتعزيز الاستقرار وضبط الحدود
أمن وقضاء
2026-11-26 | 07:49
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الحجار ترأس اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي وسلسلة تدابير أمنية لمواكبة الأعياد وتعزيز الاستقرار وضبط الحدود
ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ظهر اليوم، اجتماعا لمجلس الأمن الداخلي المركزي، جرى خلاله عرض الأوضاع الأمنية في البلاد، والبحث في التدابير والإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن والاستقرار وحفظ النظام العام.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير الحجار على" أهمية الاستمرار في تنفيذ التدابير الأمنية وضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات، أبرزها:
- اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لمواكبة فترة الأعياد المقبلة، وتكثيف الدوريات والتمركزات الأمنية، لا سيما في محيط دور العبادة والأماكن التي تشهد تجمعات وأماكن السهر، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية لضمان حسن تنفيذ هذه التدابير.
- تكثيف الجهد الاستعلامي والعمل الأمني الاستباقي، منعا لحصول أي عمل من شأنه المساس بالأمن والاستقرار في البلاد.
- تعزيز تدابير السير على الطرق العامة، والتشدد في ضبط المخالفات المرورية، بما يضمن السلامة العامة ويسهل حركة تنقل المواطنين.
- تعزيز الإجراءات في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت والطرق المؤدية إليه، وتأمين العديد اللازم لمواكبة حركة الوافدين والمسافرين خلال فترة الأعياد.
- تكثيف الإجراءات الأمنية لضبط الحدود ومكافحة عمليات التهريب بأشكالها كافة.
- مواصلة الإجراءات الميدانية لمكافحة عمليات السلب والنشل والسرقات، لا سيما في العاصمة بيروت، وتعزيز الحضور الأمني لحماية المواطنين والممتلكات.
- الطلب إلى المديرية العامة للدفاع المدني رفع مستوى الجهوزية لا سيما خلال فترة الأعياد، لضمان سرعة الاستجابة والتدخل عند الضرورة.
- الطلب إلى المحافظين التعميم على البلديات للتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية في إطار التدابير والاجراءات المتخذة".
وشدد الحجار على" ضرورة رفع مستوى الجهوزية لدى الأجهزة الأمنية، وتعزيز التنسيق والتعاون في ما بينها، بما يضمن فعالية الإجراءات المتخذة، ويوفر الأجواء الآمنة للمواطنين".
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