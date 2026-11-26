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الجيش يطوّق إشكالًا في منطقة الليلكي - بعبدا ويوقف 4 مواطنين
أمن وقضاء
2026-11-26 | 09:40
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الجيش يطوّق إشكالًا في منطقة الليلكي - بعبدا ويوقف 4 مواطنين
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بتاريخ 26 /11 /2026، وعلى أثر إشكال شخصي تخلله اشتباك مسلح في منطقة الليلكي – بعبدا ما أدى إلى وقوع إصابات، تدخلت وحدة من الجيش وعملت على تطويق الإشكال، ونفذت عمليات دهم أوقفت بنتيجتها المواطنين: (ح.م.ز.) و(ح.غ.ز.) و(ح.م.) و(ع.ع.).
وأكدت أن الإجراءات الأمنية مستمرّة في المنطقة، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.
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الجيش
إشكال
الليلكي
بعبدا
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