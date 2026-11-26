الجيش يطوّق إشكالًا في منطقة الليلكي - بعبدا ويوقف 4 مواطنين

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بتاريخ 26 /11 /2026، وعلى أثر إشكال شخصي تخلله اشتباك مسلح في منطقة الليلكي – بعبدا ما أدى إلى وقوع إصابات، تدخلت وحدة من الجيش وعملت على تطويق الإشكال، ونفذت عمليات دهم أوقفت بنتيجتها المواطنين: (ح.م.ز.) و(ح.غ.ز.) و(ح.م.) و(ع.ع.).



وأكدت أن الإجراءات الأمنية مستمرّة في المنطقة، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.