إقفال 4 صالونات تجميل نسائي في صور والعباسية ومعركة يقومون بأعمال غير مرخّصة ومن دون إشراف طبي

قام المراقب الصحي بإقفال 4 صالونات تجميل نسائي في صور والعباسية ومعركة يقومون بأعمال غير مرخّص بها ودون إشراف طبي، بتوجيه من رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، في إطار الحملات الرقابية التي تنفّذها وزارة الصحة العامة على مراكز التجميل والعيادات المخالفة.



وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصحة العامة لتعزيز الرقابة على مراكز التجميل، والتشدّد في تطبيق الشروط والمعايير الصحية المعتمدة، حفاظًا على الصحة والسلامة العامة، وصونًا لسلامة المواطنين.