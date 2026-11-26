بعد الاجتماع الذي عقده أحمد العشّي، ممثلاً عن نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي، مع رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، ومدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، وبعد اجتماع مجلس النقابة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وبعد التوجّه بالشكر والتقدير لهم على حسن الاستماع لمطالبنا، ووعودهم بالنظر فيها والتعاون بأقصى ما يلزم لتنظيم القطاع وإعطاء المهل وتيسير الأمور ضمن الأطر القانونية وتحت سقف القانون، في ما خصّ البنود التالية:1. فكّ الأختام في سوق صبرا، ودعوة الجميع إلى الاستحصال على التراخيص اللازمة.2. الإبقاء على المزارع والمسالخ المرخّصة وقيد الترخيص في منطقة الشويفات.3. تنظيم القطاع في مزارع ومسالخ كل لبنان، وإعطاء مهل واقعية لأخذ التراخيص اللازمة.كما تدعو النقابة الدولة إلى الإسراع في فتح مسلخ بيروت، أو عند تعذّر ذلك، إقامة مسلخ على أرض مخصّصة للدولة وبالشراكة مع القطاع الخاص وتحت رقابة الدولة وإشرافها.وعليه، قرّرت النقابة تعليق إجرائها التحذيري رأفةً بالمواطن الذي يعاني ما يعانيه في هذا البلد.وتشير النقابة إلى أنّ إضرابها كان تحذيرياً، وفي حال عدم التجاوب ستقوم بالبحث في إجراءات أقصى لتحقيق مطالبها التي تلتقي مع مطالب المواطن في الوصول إلى سلعة تتطابق مع معايير السلامة الغذائية والأمن الغذائي.