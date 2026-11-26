الجيش يوقف 3 مواطنين من أخطر المطلوبين بعد تبادل لإطلاق النار في بلدة الكنيسة - بعلبك ومطلوبًا في صحراء الشويفات - عاليه

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