قوى الأمن: توقيف مطلوب بجرائم متنوّعة وآخر بجرم الابتزاز الجنسي والتهديد بالقتل

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنه بناء لادّعاء أحد المواطنين ضد المدعو: ا. ك. (مواليد عام 1985، لبناني) بجرم احتيال، وبنتيجة المتابعة، أحضر هذا الأخير إلى مركز مفرزة الجديدة القضائيّة حيث تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب 7 مذكّرات توقيف، و3 خلاصات حكم، وبطاقة دليل، بجرائم تزوير، واستعمال مزوّر، وشيكات من دون رصيد، وسرقة سيّارات، واحتيال.



كما أفادت بأنه بناء على شكوى مقدّمة من إحدى السيّدات ضد المدعو: ط. أ. (مواليد عام 1985، لبناني)، بجرم الابتزاز الجنسي، والتهديد بالقتل،

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر المفرزة، تم توقيفه في محلّة عمشيت. وبتفتيشه، عُثر بحوزته على سكّين "ستّ طقّات"، وعبوة بلاستيكيّة تحتوي على مادة الكوكايين.



وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأن المقتضى القانوني أجري بحقّهما، وأودعا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.