زهراء صبحي الطياوي مفقودة... هل شاهدتموها؟

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة زهراء صبحي الطياوي (مواليد عام 1997، سورية) التي غادرت بتاريخ 1-11-2026، منزل ذويها الكائن في مدينة الشّويفات، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة على الرقم: 921115-05 أو 922173-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.