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أمن الدولة: توقيف شخص في البحصاص للاشتباه بتورّطه في ترويج المخدرات وضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدّرة في منزله
أمن وقضاء
2026-11-27 | 11:20
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أمن الدولة: توقيف شخص في البحصاص للاشتباه بتورّطه في ترويج المخدرات وضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدّرة في منزله
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: "في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة آفة المخدرات وملاحقة المتورطين في ترويجها، وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، نفّذت دورية من مديرية الشمال الإقليمية – مكتب طرابلس، عملية أمنية في محلة البحصاص – طرابلس، أسفرت عن توقيف اللبناني (ب. ف.) للاشتباه بتورّطه في ترويج المخدرات، وضبط كمية من مادة الكوكايين بحوزته.
وبناءً على إشارة المحامي العام الاستئنافي في الشمال، استكملت الدورية إجراءاتها بتفتيش منزل الموقوف في محلة رأس مسقا، حيث كشفت عمليات التفتيش عن وجود أسلحة حربية وذخائر، إلى جانب كميات متنوعة من المواد المخدّرة والحبوب الممنوعة.
وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، بناء على إشارة القضاء المختص، وختم المحضر، وأُحيل مع المضبوطات على مكتب مكافحة المخدرات لمتابعة التحقيقات اللازمة".
وأكدت المديرية "استمرار عملياتها الأمنية والاستباقية لملاحقة مروّجي المخدرات ومكافحة الاتجار بها، وضبط الأسلحة غير المرخّصة، والتصدي لكل ما يهدد أمن المواطنين وسلامة المجتمع".
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