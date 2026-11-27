أمن الدولة يقفل مسالخ وملاحم لمخالفتها شروط سلامة الغذاء

متابعة لموضوع سلامة الغذاء لا يزال جهاز أمن الدولة من خلال مكاتبه الإقليمية على الأراضي اللبنانية كافة يتابع أعماله بالكشف على المزارع والمسالخ وذلك للتأكد من توافر الرخص القانونية للمستفيدين منها والمستثمرين لها ومن أجل التأكد من سلامة الدواجن واللحوم المباعة فيها ومن معايير النظافة وذلك بإشراف النائب العام التمييزي و بمعاونة المراقبين الصحيين.



وفي هذا سياق تم اقفال العديد من المسالخ والملاحم ومراكز بيع اللحوم بسبب عدم توافر الشروط الصحية اللازمة وبسبب فساد اللحوم بعد مطابقتها للمواصفات، كما تم امهال البعض الآخر بمهل زمنية لتسوية أوضاعهم القانونية.