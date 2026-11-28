شرطة بلدية صيدا تكثّف دورياتها لضبط الامن وفوضى الدراجات النارية وتوقف مخالفين بسلاح غير مرخص وممنوعات

نفّذت عناصر شرطة بلدية صيدا، خلال الأسبوع الماضي، سلسلة دوريات وحملات ميدانية مكثّفة في مختلف شوارع المدينة وأحيائها، ولا سيما على طول الكورنيش البحري وفي محيط الملعب البلدي، وذلك في إطار خطتها الرامية إلى ضبط المخالفات، وحفظ النظام والآداب العامة.



وفي إطار جهودها الميدانية الرامية إلى تعزيز الأمن وحماية المجتمع من الآفات، تمكّنت عناصر شرطة بلدية صيدا خلال إحدى الدوريات من توقيف مجموعة من الشبان ضُبطت بحوزتهم كمية من مادة حشيشة الكيف وسلاح حربي غير مرخّص، حيث جرى توقيفهم ومصادرة المضبوطات وتسليمهم إلى القوى الأمنية المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.



كما قامت العناصر الميدانية بتوقيف ومصادرة عدد من الدراجات النارية المخالفة التي تجوب الشوارع بطريقة متهوّرة وتُقلق راحة المواطنين، حيث جرى إلزام أصحابها بفكّ وتفكيك العوادم والقطع المعدّلة التي تُصدر أصواتاً مزعجة ومرتفعة قبل استردادها وفق الأصول القانونية.



كذلك، شملت الإجراءات المرورية ضبط السيارات المزوّدة بأجهزة صوتية ومكبّرات صوت ضخمة تتسبّب بضجيج فائق في الأماكن العامة والسكنية، حيث عمدت الشرطة إلى مصادرة هذه الأجهزة وتنظيم المحاضر اللازمة بحق المخالفين.



وفي سياق متصل بحفظ الأمن الاجتماعي والآداب العامة، أوقفت دوريات شرطة البلدية عدداً من الأشخاص في حالة سُكر ظاهر في الأماكن العامة، وذلك بعد ورود شكاوى من الأهالي والمارة، حيث جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، لمنع تكرار أي تصرفات تسيء إلى خصوصية المدينة وطابعها الاجتماعي.



واكدت البلدية استمرار شرطتها في تسيير دورياتها اليومية والليلية والتشدّد في قمع كافة مظاهر الفوضى والتعدّي على الراحة والآداب العامة، داعيةً المواطنين والزوار إلى الالتزام التام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء حفاظاً على أمن المدينة واستقرارها.

