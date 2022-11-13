رياضة لبنان
13 تشرين الثاني 2022 - 17:55
13/11/2022 17:55:00
لبنان يفوز على الهند ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.. ماذا يعني هذا الفوز؟
ماذا يعني هذا الفوز؟
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LBCI News Lebanon
واصل المنتخب اللبناني بكرة السلة تألقه بفوزه على نظيره الهندي في المباراة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بنتيجة 103 - 74 على أرض ملعب المدينة الرياضة.
ماذا يعني هذا الفوز؟
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