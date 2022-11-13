لبنان يفوز على الهند ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.. ماذا يعني هذا الفوز؟

ماذا يعني هذا الفوز؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار كأس العالم, التصفيات الآسيوية , الهند,لبنان,ماذا يعني هذا الفوز؟

LBCI News Lebanon

واصل المنتخب اللبناني بكرة السلة تألقه بفوزه على نظيره الهندي في المباراة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بنتيجة 103 - 74 على أرض ملعب المدينة الرياضة.



ماذا يعني هذا الفوز؟