رياضة لبنان
13 تشرين الثاني 2022 - 17:55
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لبنان يفوز على الهند ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.. ماذا يعني هذا الفوز؟

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Lebanon News
واصل المنتخب اللبناني بكرة السلة تألقه بفوزه على نظيره الهندي في المباراة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بنتيجة 103 - 74 على أرض ملعب المدينة الرياضة.

ماذا يعني هذا الفوز؟
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