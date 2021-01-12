منخفض جوي عاصف قريبا ... إليكم التفاصيل

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يؤثر على لبنان طقس مستقر ودافئ يستمر لغاية ظهر غد الاربعاء حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي عاصف يترافق مع امطار وسيول وتساقط البرد وثلوج على الجبال ويستمر عدة ايام بنسب متفاوتة.في تفاصيل طقس اليوم:- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢٥ درجة، بقاعا بين ٦ و ٢٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و ١٩ درجة- الجو : قليل السحب- الرياح شمالية غربية ضعيفة اجمالا ٢٠ كم/س- الرطوبة السطحية ساحلا٦٠٪؜- الضغط الجوي ١٠٢١ hpa- الرؤية جيدة- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.طقس اليومين المقبلين:الاربعاء : طقس دافئ جدا وغائم مع ارتفاع اضافي بالحرارة نهارا وتتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ١٦ و ٢٦ درجة، بقاعاً بين ٦ و ٢٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٠ و ٢١ درجة يتحول الطقس تدريجيا مساءً الى عاصف مع اشتداد سرعة الرياح ٨٠كم/س وتتساقط امطار رعدية غزيرة ليلا وتساقط حبات البرد فيما تتساقط الثلوج على ٢٠٠٠م.الخميس : طقس عاصف احيانا مع انخفاض كبير بدرجات الحرارة بالحرارة وتتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ١١ و ١٨ درجة، بقاعاً بين ٤ و١١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٥ و ٩ درجة وتتساقط امطار رعدية غزيرة خاصة بعد الظهر وتساقط حبات البرد فيما تتساقط الثلوج على ١٥٠٠م الى ١٦٠٠م فيما الرياح قوية ٧٠كم/س.