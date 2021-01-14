منخفض جوي يرافقنا لعدة أيام... هل تتساقط الثلوج؟

تفاصيل طقس اليوم الخميس

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تفاصيل طقس الأيام المقبل على الشكل التالي

الجمعة

السبت

يؤثر منخفض جوي عاصف على لبنان اليوم ويترافق مع امطار غزيرة وثلوج على الجبال ويستمر لعدة ايام تتخلله استراحة بين ظهر الجمعة وبعد ظهر السبت، ومن المحتمل ان يشتد مطلع الاسبوع المقبل خصوصاً من ناحية البرودة وحدة الامطار خلال الساعات والايام المقبلة.١- الحرارة ساحلاً بين ١١ و١٨ درجة، بقاعا بين ٣ و١٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و٩ درجة٢- الجو: غائم وممطر بغزارة مساءً مع عواصف رعدية وتساقط حبات البرد في بعض المناطق فيما تتساقط الثلوج على ١٦٠٠م٣- الرياح جنوبية غربية قوية ٨٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٩٥٪؜٥- الضغط الجوي ١٠٠٧ hpa٦- الرؤية سيئة محليا٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.: طقس ممطر احيانا خصوصاً صباحا فيما تنحسر الامطار اجمالا خلال النهار مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة بالحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١١ و١٨ درجة، بقاعاً بين ٤ و١١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و٩ درجة وتتساقط الثلوج على ١٥٠٠م الى فيما الرياح جنوبية غربية قوية ٥٠ كم/س.: طقس متقلب نهارا يتحول غير مستقر وممطر ليلاً مع تساقط ثلوج على الـ ١٧٠٠م الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١١ و١٨ درجة، بقاعاً بين ٤ و١١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و١٠ درجة فيما الرياح جنوبية غربية قوية ٥٠ كم/س.