منخفض جوي يرافقنا لعدة أيام... هل تتساقط الثلوج؟

يؤثر منخفض جوي عاصف على لبنان اليوم ويترافق مع امطار غزيرة وثلوج على الجبال ويستمر لعدة ايام تتخلله استراحة بين ظهر الجمعة وبعد ظهر السبت، ومن المحتمل ان يشتد مطلع الاسبوع المقبل خصوصاً من ناحية البرودة وحدة الامطار خلال الساعات والايام المقبلة.
تفاصيل طقس اليوم الخميس
:
١- الحرارة ساحلاً بين ١١ و١٨ درجة، بقاعا بين ٣ و١٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و٩ درجة
٢- الجو: غائم وممطر بغزارة مساءً مع عواصف رعدية وتساقط حبات البرد في بعض المناطق فيما تتساقط الثلوج على ١٦٠٠م
٣- الرياح جنوبية غربية قوية ٨٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٩٥٪
٥- الضغط الجوي ١٠٠٧ hpa
٦- الرؤية سيئة محليا
٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.
تفاصيل طقس الأيام المقبل على الشكل التالي
:
الجمعة
: طقس ممطر احيانا خصوصاً صباحا فيما تنحسر الامطار اجمالا خلال النهار مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة بالحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١١ و١٨ درجة، بقاعاً بين ٤ و١١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و٩ درجة وتتساقط الثلوج على ١٥٠٠م الى فيما الرياح جنوبية غربية قوية ٥٠ كم/س.
السبت
: طقس متقلب نهارا يتحول غير مستقر وممطر ليلاً مع تساقط ثلوج على الـ ١٧٠٠م الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١١ و١٨ درجة، بقاعاً بين ٤ و١١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و١٠ درجة فيما الرياح جنوبية غربية قوية ٥٠ كم/س.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية