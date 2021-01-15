طقس نهاية الأسبوع... عواصف رعدية وأمطار غزيرة وثلوج

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ينحسر المنخفض الجوي مع استراحة قصيرة تمتد بين ظهر اليوم ولغاية بعد ظهر السبت، على أن يبدأ منخفض جديد ليل السبت ويستمر لأيام عدة ويحمل معه الأمطار الغزيرة والبرودة في الجو خصوصًا الاربعاء في حال ثبات التوقعات.١- الحرارة ساحلاً بين ١١ و ١٨ درجة، بقاعا بين ٣ و ١٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و ٩ درجة٢- الجو : غائم جرئيا الى غائم احتمال بعض الامطار الخفيفة والمحلية جدا وممطر بغزارة فيما تتساقط الثلوج على ١٦٠٠م٣- الرياح جنوبية غربية قوية ٥٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٩٥٪؜٥- الضغط الجوي ١٠١٤ hpa٦- الرؤية سيئة محليا٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.طقس متقلب نهارا يتحوّل إلى غير مستقر وممطر ليلاً مع تساقط الثلوج على الـ ١٨٠٠م. والحرارة تكون على الشكل التالي: ساحلا بين ١١ و ١٨ درجة، بقاعاً بين ٤ و١١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و ١٠ درجة فيما الرياح جنوبية غربية قوية ٥٠ كم/س.طقس غير مستقر وممطر بغزارة مع عواصف رعدية وثلوج على الـ ١٦٠٠م. والحرارة تكون على الشكل التالي: ساحلا بين ١١ و ١٧ درجة، بقاعاً بين ٤ و -٠درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٥ و ٩ درجة فيما الرياح جنوبية غربية قوية ٨٠ كم/س.