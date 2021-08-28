طقس صيفي رطب وحار ما زال يؤثر على لبنان... إليكم التفاصيل

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يؤثر طقس صيفي رطب وحار على لبنان نتيجة كتل حارة متمركزة فوق العراق والمملكة العربية السعودية.وتبدأ هذه الكتل بالإنحسار غدًا لتعود الحرارة إلى المعدلات بشكل تدريجي...وفي تفاصيل طقس الأيام المقبلة:السبت :١- الحرارة ساحلًا بين ٢٦ و ٣٣ درجة، بقاعًا بين ٢١ و ٣٨ درجة، وعلى ال ١٠٠٠م بين ٢٢ و ٣٠ درجة٢- الجو: قليل السحب٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س٤- الرطوبة السطحية ساحلًا ٦٠ - ٨٠٪؜٥- الضغط الجوي ١٠١١ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجةالأحد والإثنين: طقس صيفي معتاد مع انخفاض بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلًا بين ٢٥ و ٣٢ درجة، من ١٨ إلى ٣٥ درجة بقاعًا، و من ١٩ إلى ٢٨ درجة على ١٠٠٠متر.الجو قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف على الجبال، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة إلى ٢٠-٣٠كم/س.