انحسار الكتل الحارة... اليكم تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

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تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



يؤثر طقس صيفي اعتيادي على لبنان اليوم نتيجة انحسار الكتل الحارة خاصة جبلاً وبقاعاً في حين تنخفض درجات الحرارة وتعود الى معدلاتها بشكل تدريجي.١- الحرارة ساحلاً بين ٢٤ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٩ و ٣٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٢٠ و ٢٨ درجة٢- الجو: قليل السحب ويتشكل ضباب على الجبال٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ - ٨٠٪٥- الضغط الجوي ١٠١١ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجةطقس صيفي اعتيادي ودرجات الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ درجة، من ١٨ الى ٣٥ درجة بقاعا ومن ١٩ الى ٢٧ درجة على الـ ١٠٠٠متر والجو قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى ٢٠-٣٠كم/س.طقس صيفي اعتيادي ودرجات الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ درجة، من ١٨ الى ٣٥ درجة بقاعا ومن ١٩ الى ٢٧ درجة على الـ ١٠٠٠ متر والجو قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى ٢٠-٣٠كم/س.