انحسار الكتل الحارة... اليكم تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين

يؤثر طقس صيفي اعتيادي على لبنان اليوم نتيجة انحسار الكتل الحارة خاصة جبلاً وبقاعاً في حين تنخفض درجات الحرارة وتعود الى معدلاتها بشكل تدريجي.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٤ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٩ و ٣٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٢٠ و ٢٨ درجة
٢- الجو: قليل السحب ويتشكل ضباب على الجبال
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ - ٨٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠١١ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الاثنين:
طقس صيفي اعتيادي ودرجات الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ درجة، من ١٨ الى ٣٥ درجة بقاعا ومن ١٩ الى ٢٧ درجة على الـ ١٠٠٠متر والجو قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى ٢٠-٣٠كم/س.
الثلاثاء:
طقس صيفي اعتيادي ودرجات الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ درجة، من ١٨ الى ٣٥ درجة بقاعا ومن ١٩ الى ٢٧ درجة على الـ ١٠٠٠ متر والجو قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى ٢٠-٣٠كم/س.
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