حال الطقس
27 تشرين الأول 2021 - 03:08
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طقس مستقر يؤثر على لبنان ... متى تتساقط الامطار؟

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Lebanon News
يؤثر على لبنان طقس مستقر، برافقنا مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.

ويتقلب الطقس الخميس مع احتمال سقوط بعض الامطار المحلية خصوصا شمال البلاد.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة ساحلاً بين ١٨ و ٢٦ درجة بقاعا بين ٩ و ٢٣ درجة وعلى الـ١٠٠٠م بين ١١ و ٢٠ درجة
- الجو : قليل السحب الى غائم جزئيا وضباب على الجبال احتمال رذاذ محلي 
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- الرياح : شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ - ٩٠٪؜
- الضغط الجوي ١٠٢٠ hpa
- الرؤية جيدة
- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس: طقس متقلب قليلا والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٨ و ٢٦ درجة ، من ٩ الى ٢٣ درجة بقاعا و من ١١ الى ٢٠ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال امطار محلية على المرتفعات خاصة الشمالية فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

الجمعة: طقس متقلب والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٨ و ٢٦ درجة ، من ٩ الى ٢٣ درجة بقاعا و من ١١ الى ٢٠ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال امطار محلية قبل الظهر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.
 
 
 
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