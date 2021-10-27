طقس مستقر يؤثر على لبنان ... متى تتساقط الامطار؟

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يؤثر على لبنان طقس مستقر، برافقنا مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.ويتقلب الطقس الخميس مع احتمال سقوط بعض الامطار المحلية خصوصا شمال البلاد.وفي تفاصيل طقس اليوم:- الحرارة ساحلاً بين ١٨ و ٢٦ درجة بقاعا بين ٩ و ٢٣ درجة وعلى الـ١٠٠٠م بين ١١ و ٢٠ درجة- الجو : قليل السحب الى غائم جزئيا وضباب على الجبال احتمال رذاذ محلي- الرياح : شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ - ٩٠٪؜- الضغط الجوي ١٠٢٠ hpa- الرؤية جيدة- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:الخميس: طقس متقلب قليلا والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٨ و ٢٦ درجة ، من ٩ الى ٢٣ درجة بقاعا و من ١١ الى ٢٠ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال امطار محلية على المرتفعات خاصة الشمالية فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.الجمعة: طقس متقلب والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٨ و ٢٦ درجة ، من ٩ الى ٢٣ درجة بقاعا و من ١١ الى ٢٠ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال امطار محلية قبل الظهر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.