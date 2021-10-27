طقس مستقر يؤثر على لبنان ... متى تتساقط الامطار؟

يؤثر على لبنان طقس مستقر، برافقنا مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.
ويتقلب الطقس الخميس مع احتمال سقوط بعض الامطار المحلية خصوصا شمال البلاد.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة ساحلاً بين ١٨ و ٢٦ درجة بقاعا بين ٩ و ٢٣ درجة وعلى الـ١٠٠٠م بين ١١ و ٢٠ درجة
- الجو : قليل السحب الى غائم جزئيا وضباب على الجبال احتمال رذاذ محلي
- الرياح : شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ - ٩٠٪
- الضغط الجوي ١٠٢٠ hpa
- الرؤية جيدة
- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الخميس: طقس متقلب قليلا والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٨ و ٢٦ درجة ، من ٩ الى ٢٣ درجة بقاعا و من ١١ الى ٢٠ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال امطار محلية على المرتفعات خاصة الشمالية فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.
الجمعة: طقس متقلب والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٨ و ٢٦ درجة ، من ٩ الى ٢٣ درجة بقاعا و من ١١ الى ٢٠ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال امطار محلية قبل الظهر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.
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