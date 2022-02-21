طقس مستقر يليه منخفض جوي... إليكم التفاصيل

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يرافقنا طقس مستقر اليوم ولغاية يوم الأربعاء، يليه منخفض جوي بدءًا من يوم الخميس مع أمطار وثلوج وتدني الحرارة…وفي التفاصيل:الإثنين:١- الحرارة ساحلًا بين ١١ و١٩ درجة، بقاعًا بين ٢ و١٢ درجة وعلى الـ١٠٠٠م بين ٥ و١١ درجة٢- الجو: غائم جزئيًا٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية ساحلًا ٧٠ - ٨٥٪؜٥- الضغط الجوي ١٠٢١ hpa٦- الرؤية متوسطة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجةالثلاثاء: طقس مستقر غائم جزئيًا مع تشكل ضباب على الجبال، الحرارة ترتفع قليلًا وتتراوح ساحلًا بين ١١ و١٩، على الـ١٠٠٠ متر بين ٦ و١٢ وبقاعًا بين ٤ و١٤ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ٢٠ و٣٠ كم/سالأربعاء: طقس مستقر غائم جزئيًا ومغبر قليلًا، الحرارة ترتفع بشكل ملحوظ وتتراوح ساحلًا بين ١٣ و٢٥، على الـ١٠٠٠ متر بين ٨ و١٨ وبقاعًا بين ٦ و٢٠ درجة، الرياح شرقية نشطة بين ٣٠ و٥٠ كم/س