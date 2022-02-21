طقس مستقر يليه منخفض جوي... إليكم التفاصيل

يرافقنا طقس مستقر اليوم ولغاية يوم الأربعاء، يليه منخفض جوي بدءًا من يوم الخميس مع أمطار وثلوج وتدني الحرارة…
وفي التفاصيل:
الإثنين:
١- الحرارة ساحلًا بين ١١ و١٩ درجة، بقاعًا بين ٢ و١٢ درجة وعلى الـ١٠٠٠م بين ٥ و١١ درجة
٢- الجو: غائم جزئيًا
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا ٧٠ - ٨٥٪
٥- الضغط الجوي ١٠٢١ hpa
٦- الرؤية متوسطة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة
الثلاثاء: طقس مستقر غائم جزئيًا مع تشكل ضباب على الجبال، الحرارة ترتفع قليلًا وتتراوح ساحلًا بين ١١ و١٩، على الـ١٠٠٠ متر بين ٦ و١٢ وبقاعًا بين ٤ و١٤ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ٢٠ و٣٠ كم/س
الأربعاء: طقس مستقر غائم جزئيًا ومغبر قليلًا، الحرارة ترتفع بشكل ملحوظ وتتراوح ساحلًا بين ١٣ و٢٥، على الـ١٠٠٠ متر بين ٨ و١٨ وبقاعًا بين ٦ و٢٠ درجة، الرياح شرقية نشطة بين ٣٠ و٥٠ كم/س
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية