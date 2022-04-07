الكتل الحارة تنحسر... اليكم حال الطقس في لبنان

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

الإعلان

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

تنحسر الكتل الهوائية الحارة عن لبنان وتنخفض درجات الحرارة لتعود الى معدلاتها الموسمية، لكن الأجواء المغبرة مستمرة مع اشتداد الرياح غدا الجمعة.١- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢٥ درجة بقاعا بين ١٠ و ٢٣ درجة وعلى الـ١٠٠٠م بين ١٢ و٢١ درجة.٢- الجو: قليل السحب ومغبر٣- الرياح: متقلبة بين شرقية وجنوبية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ - ٧٥ ٪٥- الضغط الجوي السطحي ينخفض ويسجل ١٠١٣ hpa٦- الرؤية سيئة٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.الطقس معتدل وغائم جزئياً ومغبر قليلاً مع احتمال ٤٠٪ تساقط امطار موحلة في القسم الثاني من النهار. أما درجات الحرارة فمستقرة وتتراوح بين ١٧ و ٢٥ درجة ساحلا وبين ١٠ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٢ و ٢١ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية الى جنوبي قوية سرعتها بين ٣٠ و ٦٠ كم/س.الطقس معتدل وقليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب محلي. أما درجات الحرارة فتنخفض من جديد وتتراوح بين ١٥ و ٢٣ درجة ساحلا وبين ٨ و ٢١ بقاعاً وبين ٩ و ٢٠ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.