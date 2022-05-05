التقلبات الجوية مستمرة.. تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة

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يؤثر طقس ربيعي معتدل الحرارة على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة بالتوازي مع بعض التقلبات الجوية والتي تؤدي الى احتمال بعض الامطار المحلية بين اليوم عصرا ويوم غد الجمعة قبل الظهر.الخميس:١- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢٢ درجة بقاعا بين ٧ و ٢٠ درجات وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٩ و ١٧ درجات.٢- الجو : قليل السحب الى غائم جزئيا واحتمال لبعض الزخات المطرية الموحلة عصراً ومساء٣- الرياح : جنوبية غربية معتدل سرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س٤- الرطوبة السطحية ترتفع تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٨٥ ٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٢ hpa٦- الرؤية متوسط٧- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.الجمعة: طقس معتدل وغائم جزئياً مع احتمال امطار رعدية (غزيرة في بعض المناطق) خاصة صباحا وثلوج خفيفة على ٢١٠٠متر والحرارة وتتراوح بين ١٣ و٢٠ درجة ساحلا وبين ٧ و ١٨ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.السبت: طقس معتدل قليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٥ و٢٣ درجة ساحلا وبين ٩ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.