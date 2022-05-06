طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة...

تفاصيل طقس اليوم الجمعة

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طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي

السبت

الاحد

يسيطر طقس ربيعي متقلب مع احتمال تساقط بعض الامطار المحلية ويعود الاستقرار التام مع ارتفاع بدرجات الحرارة غدا.١- الحرارة ساحلاً بين ١٤ و٢١ درجة بقاعا بين ٥ و ١٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٧ و١٥ درجة.٢- الجو: غائم جزئيا واحتمال امطار متفرقة٣- الرياح: جنوبية غربية معتدلة سرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٨٠ و٩٥٪٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٢ hpa٦- الرؤية متوسطة٧- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.: طقس معتدل قليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٥ و٢٣ درجة ساحلا وبين ٩ و٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و١٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.: طقس معتدل قليل السحب والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٥ و٢٣ درجة ساحلا وبين ٩ و٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و١٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.