طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة...

يسيطر طقس ربيعي متقلب مع احتمال تساقط بعض الامطار المحلية ويعود الاستقرار التام مع ارتفاع بدرجات الحرارة غدا.
تفاصيل طقس اليوم الجمعة
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١- الحرارة ساحلاً بين ١٤ و٢١ درجة بقاعا بين ٥ و ١٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٧ و١٥ درجة.
٢- الجو: غائم جزئيا واحتمال امطار متفرقة
٣- الرياح: جنوبية غربية معتدلة سرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٨٠ و٩٥٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية متوسطة
٧- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.
طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي
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السبت
: طقس معتدل قليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٥ و٢٣ درجة ساحلا وبين ٩ و٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و١٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.
الاحد
: طقس معتدل قليل السحب والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٥ و٢٣ درجة ساحلا وبين ٩ و٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و١٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.
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