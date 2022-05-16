طقس ربيعي معتدل وانخفاض في الحرارة

يسيطر على لبنان طقس ربيعي معتدل مع انخفاض الحرارة وعودتها الى المعدلات اليوم وتستمر في الايام مع فروقات طفيفة بين يوم وآخر.
في التفاصيل:
الاثنين:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٨ و ٢٥ درجة بقاعا بين ٨ و٢٦ درجات وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٠ و٢٢ درجات.
٢- الجو : قليل السحب الى غائم جزئياً وتشكل ضباب على الجبال
٣- الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٨٠ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٤ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.
الثلاثاء:
طقس معتدل ومستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٥ درجة ساحلا وبين ٩ و٢٦ بقاعاً وبين ١٢ و٢١ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س
الاربعاء:
طقس معتدل ومستقر قليل السحب والحرارة مستقرة تتراوح بين ١٥ و٢٥ درجة ساحلا وبين ٩ و٢٦ بقاعاً وبين ١٢ و٢١ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.
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