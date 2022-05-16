طقس ربيعي معتدل وانخفاض في الحرارة

في التفاصيل:

الإعلان

يسيطر على لبنان طقس ربيعي معتدل مع انخفاض الحرارة وعودتها الى المعدلات اليوم وتستمر في الايام مع فروقات طفيفة بين يوم وآخر.١- الحرارة ساحلاً بين ١٨ و ٢٥ درجة بقاعا بين ٨ و٢٦ درجات وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٠ و٢٢ درجات.٢- الجو : قليل السحب الى غائم جزئياً وتشكل ضباب على الجبال٣- الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٨٠ ٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٤ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.طقس معتدل ومستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٥ درجة ساحلا وبين ٩ و٢٦ بقاعاً وبين ١٢ و٢١ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/سطقس معتدل ومستقر قليل السحب والحرارة مستقرة تتراوح بين ١٥ و٢٥ درجة ساحلا وبين ٩ و٢٦ بقاعاً وبين ١٢ و٢١ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.