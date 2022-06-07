كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

طقس اليوم الثلاثاء

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طقس اليومين المقبلين

الاربعاء

الخميس

يؤثر طقس اعتيادي على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة وتتمحور حول معدلاتها لترتفع قليلاً منتصف الاسبوع الحالي.١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و٢٨ درجة بقاعا بين ١٤ و٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٥ و٢٤ درجة.٢- الجو: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال الغربية في القسم الثاني من النهار.٣- الرياح: غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س.٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٠ ٪٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٠ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.: غائم جزئياً ويتشكل الضباب على الجبال الغربية والحرارة مستقرة تتراوح بين ١٨ و٢٩ درجة ساحلا بين ١٤ و٣٢ بقاعاً وبين ١٥ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س.: قليل السحب والحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح بين ١٠ و٣٠ درجة ساحلا بين ١٥ و٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س.