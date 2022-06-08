ارتفاع بدرجات الحرارة... هل تتساقط الامطار؟

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الخميس

الجمعة

يؤثر على لبنان طقس اعتيادي، يترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتمحور حول معدلاتها الموسمية.وترتفع درجات الحرارة قليلاً وتدريجيا بدءا من الغد مع احتمال تساقط بعض الامطار الاثنين.- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٨ درجة بقاعا بين ١٤ و ٣٣ درجات وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٥ و ٢٤ درجات- الجو : مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال الغربية في القسم الثاني من النهار- الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٠ hpa- الرؤية جيدة- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.: قليل السحب والحرارة ترتفع قليلاً تتراوح بين ١٠ و ٣٠ درجة ساحلا ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س: قليل السحب والحرارة ترتفع قليلاً تتراوح بين ١٠ و ٣٠ درجة ساحلا ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.