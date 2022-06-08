ارتفاع بدرجات الحرارة... هل تتساقط الامطار؟

يؤثر على لبنان طقس اعتيادي، يترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتمحور حول معدلاتها الموسمية.
وترتفع درجات الحرارة قليلاً وتدريجيا بدءا من الغد مع احتمال تساقط بعض الامطار الاثنين.
وفي تفاصيل طقس اليوم
:
- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٨ درجة بقاعا بين ١٤ و ٣٣ درجات وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٥ و ٢٤ درجات
- الجو : مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال الغربية في القسم الثاني من النهار
- الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪
- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٠ hpa
- الرؤية جيدة
- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين
:
الخميس
: قليل السحب والحرارة ترتفع قليلاً تتراوح بين ١٠ و ٣٠ درجة ساحلا ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س
الجمعة
: قليل السحب والحرارة ترتفع قليلاً تتراوح بين ١٠ و ٣٠ درجة ساحلا ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.
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