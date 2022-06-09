حال الطقس
09 حزيران 2022 - 00:21
Back

مع اقتراب الـweekend... ارتفاع بدرجات الحرارة

هل تتساقط الامطار؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار درجات الحرارة , الامطار ,طقس لبنان ,هل تتساقط الامطار؟
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
يؤثر على لبنان طقس اعتيادي لمثل هذه الفترة من العام، يترافق مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، لترتفع أكثر بين يومي الجمعة والسبت وتعود وتنخفض يوم الاحد مع احتمال تساقط بعض الامطار الاثنين.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٩ درجة بقاعا بين ١٤ و  ٣٣ درجات  وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٥ و ٢٥ درجات
الإعلان
- الجو : مشمس 
- الرياح : غربية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜
- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٢ hpa
- الرؤية جيدة
- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: قليل السحب والحرارة ترتفع قليلاً تتراوح بين ١٠ و ٣٠ درجة ساحلا  ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س 

السبت : قليل السحب والحرارة ترتفع تتراوح بين ٢١ و ٣٢ درجة ساحلا  ١٥ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً