مع اقتراب الـweekend... ارتفاع بدرجات الحرارة

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الجمعة

السبت

يؤثر على لبنان طقس اعتيادي لمثل هذه الفترة من العام، يترافق مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، لترتفع أكثر بين يومي الجمعة والسبت وتعود وتنخفض يوم الاحد مع احتمال تساقط بعض الامطار الاثنين.- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٩ درجة بقاعا بين ١٤ و ٣٣ درجات وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٥ و ٢٥ درجات- الجو : مشمس- الرياح : غربية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٢ hpa- الرؤية جيدة- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.: قليل السحب والحرارة ترتفع قليلاً تتراوح بين ١٠ و ٣٠ درجة ساحلا ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س: قليل السحب والحرارة ترتفع تتراوح بين ٢١ و ٣٢ درجة ساحلا ١٥ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.