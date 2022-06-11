إنخفاض بدرجات الحرارة... هل سنشهد أمطارًا؟

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يؤثر طقس حار قليلًا على لبنان مع إرتفاع بدرجات الحرارة اليوم لتعود وتنخفض غدًا الأحد مع طقس متقلب واحتمال بعض الأمطار المحلية بين منتصف ليل الأحد والاربعاء (خاصة صباح الإثنين) نتيجة منخفض جوي سيتمركز فوق البحر الأسود...وفي التفاصيل:السبت:١- الحرارة ساحلًا بين ٢١ و٣٢، بقاعًا بين ١٦ و٣٥ وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٨ و٢٨ درجة٢- الجو: مشمس٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٧٥ ٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠١٢ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجةالأحد: الجو قليل السحب يتحول إلى غائم جزئيًا مع إحتمال زخات مطر منتصف الليل وصباح الإثنين، الحرارة تنخفض قليلًا وتتراوح بين ١٩ و٢٩ ساحلًا، بين ١٣ و٣٠ بقاعًا وبين ١٥ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خاصة شمالًا سرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/سالإثنين: الجو غائم جزئيًا إلى غائم مع إحتمال زخات مطر خاصة صباحًا، الحرارة تنخفض قليلًا وتتراوح بين ١٩ و٢٦ ساحلًا، بين ١٣ و٢٨ بقاعًا وبين ١٥ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خاصة شمالًا سرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س