انخفاض بدرجات الحرارة.. هل تتساقط الأمطار؟

تفاصيل طقس اليوم الاحد:

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طقس اليومين المقبلين

الاثنين

الثلاثاء

يبدأ طقس متقلب تدريجياً اليوم بالتأثير على لبنان خصوصاً ليلا مع انخفاض بدرجات الحرارة لتعود حول المعدلات واحتمال تساقط بعض الامطار المحلية بين منتصف هذه الليلة ولغاية الثلاثاء خصوصاً صباح غدأً الاثنين نتيجة منخفض جوي سيتمركز فوق البحر الاسود.١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و٢٩ درجة بقاعا بين ١٦ و٣١ درجات وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٨ و٢٥ درجة.٢- الجو: مشمس يتحول غائم جزئياً مع احتمال زخات مطر محلي ليلاً٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط خصوصاً شمالا، على الجبال وفي الداخل وسرعتها بين ٢٠ و٦٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٥ ٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٥ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر يتحول الى مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.: غائم جزئيا الى غائم مع احتمال زخات مطر خصوصاً صباح والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١٣ و٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خصوصاً شمالا سرعتها بين ٣٠ و٦٠كم/س .: غائم جزئيا الى غائم مع احتمال زخات مطر خصوصاً صباح والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١٣ و٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و٢٣ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خصوصاً شمالا سرعتها بين ٣٠ و٥٠كم/س.