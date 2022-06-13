طقس متقلّب يسيطر على لبنان...فهل من أمطار في الأيام المقبلة؟

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يؤثر على لبنان طقس ممطر احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة الى ما دون المعدلات، نتيجة منخفض جوي متمركز فوق البحر الاسود ويستمر لغاية ظهر الاربعاء، بطقس متقلب بين الصحو واحتمال امطار ورياح نشطة.١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٣ و ٢٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٥ و ٢٠ درجات.٢- الجو : غائم جزئياً الى غائم مع احتمال أمطار محلية٣- الرياح : جنوبية غربية تنشط خاصة شمالا، على الجبال وفي الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٠ ٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٥ hpa٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً بسبب الضباب٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.غائم جزئيا الى غائم مع احتمال امطار محلية والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة ساحلا ١٣ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خاصة شمالا سرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/سمتقلب غائم جزئيا مع احتمال خفيف لزخات مطر خاصة على الجبال الشمالية ثم يتحول الطقس تدريجيا الى مستقر والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٢٧ درجة ساحلا ١٣ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢١ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠/س