الحرارة الى ارتفاع في الايام المقبلة... اليكم تفاصيل الأحوال الجوية

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ما زال يؤثر طقس متقلب قليلا على لبنان حالياً مع استقرار نسبي بالحرارة ليستقر تدريجيا مساءً مع ارتفاع الحرارة في الايام المقبلة.١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و٢٧ درجة بقاعا بين ١٣ و٢٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٥ و٢٢ درجة.٢- الجو: غائم جزئياً مع ضباب على الحبال وبقاء فرص هطول مطر محلي شمالا٣- الرياح: جنوبية غربية تنشط خاصة شمالا، على الحبال وفي الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٠ ٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٥ hpa٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً بسبب الضباب٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.عودة الاستقرار التام والطقس قليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٠ و٢٨ درجة ساحلا ١٣ و٢٨ بقاعاً وبين ١٦ و٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/سطقس حار قليلاً وقليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٠ و٣٠ درجة ساحلا ١٣ و٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.