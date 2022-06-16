حال الطقس
16 حزيران 2022 - 05:00
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كيف سيكون طقس اليوم والايام المقبلة؟

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Lebanon News
عاد الطقس الى الاستقرار التام بحيث تكون الأجواء قليلة السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٠ و٢٨ درجة ساحلا ١٣ و٢٨ بقاعاً وبين ١٦ و٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.

الجمعة:  قليل الغيوم اجمالاً مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع بخاصة على الجبال وفي الداخل، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بينما تنخفض بشكل بسيط على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة المرتفعة.
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السبت:  قليل االغيوم الى غائم جزئيًا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية.
 
 
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