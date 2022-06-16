كيف سيكون طقس اليوم والايام المقبلة؟

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عاد الطقس الى الاستقرار التام بحيث تكون الأجواء قليلة السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٠ و٢٨ درجة ساحلا ١٣ و٢٨ بقاعاً وبين ١٦ و٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.الجمعة: قليل الغيوم اجمالاً مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع بخاصة على الجبال وفي الداخل، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بينما تنخفض بشكل بسيط على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة المرتفعة.السبت: قليل االغيوم الى غائم جزئيًا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية.