تقلبات جوية واحتمال خفيف لبعض الامطار

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يؤثر طقس اعتيادي على لبنان اليوم وغدا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة. مساء الغد يتعرض لبنان لبعض التقلبات الجوية الضعيفة ولغاية صباح الاربعاء تؤدي الى احتمال خفيف لبعض الامطار الخفيفة والمحلية خصوصا جنوباً.تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:الاثنين:١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٨ درجة بقاعا بين ١٢ و٣١ درجات وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٤ و ٢٤ درجات.٢- الجو : قليل السحب اجمالا ويتشكل سحب فوق بعض المناطق الساحلية مع ضباب محلي على المرتفعات٣- الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٤ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.الثلاثاء : طقس مستقر نهاراً ومتقلب مساء غائم جزئيا مع ضباب محلي واحتمال زخات مطر محلي مساء خاصة جنوب البلاد والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٢٠ و ٢٧ درجة ساحلا ١٣ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.الاربعاء : طقس متقلب صباحا وغائم جزئيا مع ضباب محلي واحتمال زخات مطر محلي خاصة جنوب البلاد ثم يستقر كلياً مع تقدم الوقت والحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح بين ٢٠ و ٢٨ درجة ساحلا ١٣ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٥ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.