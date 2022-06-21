في اليوم الاول من فصل الصيف... تقلّبات جوية ضعيفة

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الاربعاء

الخميس

يتعرض لبنان تدريجيا لبعض التقلبات الجوية الضعيفة، وتستمر لغاية صباح غد الاربعاء.وتؤدي هذه التقلبات الى احتمال خفيف لتساقط بعض الرذاذ او الامطار الخفيفة والمحلية خصوصا في المناطق الجنوبية، ليستقر الطقس مجددا بعد ظهر الغد ويتحول بعدها الى حار يومي الخميس والجمعة.- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٨ درجة بقاعا بين ١٢ و ٣١ درجات وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٤ و ٢٤ درجة- الجو : قليل السحب الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات واحتمال رذاذ محلي مساءً- الرياح : غربية قوية خاصة شمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٧٠كم/س- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٨ hpa- الرؤية جيدة- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.: طقس متقلب صباحا وغائم جزئيا مع ضباب محلي واحتمال زخات مطر محليا خاصة جنوب البلاد ثم يستقر كلياً مع تقدم الوقت والحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح بين ٢٠ و ٢٨ درجة ساحلا ١٣ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٥ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية نشطة سرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.: طقس مستقر ومشمس والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلا ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.