طقس متقلّب مغبرّ ودافئ...واحتمال أمطار

يتأثّر لبنان بمنخفض جويّ من جنوب الجزر اليونانية، فيتقلّب الطقس ويُصبح مغبرًّا ودافئًا، مع رياح قوية واحتمال امطار مساء اليوم وصباح يوم غد.

ليعود الاستقرار يوم الخميس.





اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الثلاثاء:

- الحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢٤ ساحلا وبين ٤ و ٢٢ بقاعاً وبين ٨ و ١٨ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : متقلب مغبرّ وغائم وتتساقط امطار موحلة خاصة مساء مع رياح قوية

- الرياح : شرقية قوية خاصة جبلا وسرعتها بين ٣٠ و ٨٩ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٣٠ و ٩٠٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٨ hpa

- الانقشاع : يسوء محليا

- حال البحر : مرتفع الموج خاصة جنوبا (١٢٠سم) وحرارة سطح المياه ١٩



الاربعاء: متقلب مغبر وغائم جزئيا مع احتمال تساقط امطار محلية موحلة خاصة باكرا والحرارة وتتراوح ١٣ و ٢٠ ساحلا وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٧ و ١٤ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س



الخميس: مستقر الى غائم جزئياً والحرارة وتتراوح ١٤ و ٢٣ ساحلا وبين ٨ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س