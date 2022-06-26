ارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم حال الطقس في لبنان!

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

الإعلان

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

عاد الاستقرار التام والطقس الصيفي الاعتيادي ليسيطر على لبنان مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتتمحور حول معدلاتها الموسمية.١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و٢٩ درجة، بقاعا بين ١٤ و٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٨ و ٢٥ درجة.٢- الجو: قليل السحب اجمالا، اذ تتشكل بعض السحب على السواحل والضباب الخفيف على المرتفعات القريبة منها٣- الرياح: غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١١ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.طقس مستقر ومشمس اجمالاً مع تشكل سحب خفيفة وضباب محلي على الجبال القريبة من السواحل والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٢ و٣٠ درجة ساحلا، ١٧ و٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.طقس مستقر ومشمس اجمالاً مع تشكل سحب خفيفة وضباب محلي على الجبال القريبة من السواحل والحرارة مستقرة وتتراوح بين ٢٢ و٣٠ درجة ساحلا ١٧ و٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.