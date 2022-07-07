يؤثر طقس صيفي رطب وحار بشكل اعتيادي على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، ويستمر على هذا النحو في الايام المقبلة دون تغيير كبير في الاحوال الجوية ولا موجات حرّ في المدى المنظور.



تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

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الخميس:١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣١ درجة بقاعا بين ١٧ و ٣٣ درجة وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٨ و ٢٦ درجة.٢- الجو : قليل السحب اجمالا، تتشكل بعض السحب والضباب الخفيف على المرتفعات٣- الرياح : غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٤٥كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٧ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.الجمعة : طقس قليل السحب اجمالاً مع تشكل ضباب خفيف محلي على الجبال والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٢ و ٣١ درجة ساحلا ١٦ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٦ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٥كم/سالسبت : طقس قليل السحب اجمالاً مع تشكل ضباب خفيف محلي على الجبال والحرارة ترتفع قلبلاً وتتراوح بين ٢٣ و ٣٠ درجة ساحلا ١٦ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة الى معتدلةوتنشط في الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٥كم/س