طقس رطب وحار يرافقنا في الـWeekend

وفي تفاصيل طقس اليوم

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أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين

يؤثر على لبنان طقس صيفي رطب وحار بشكل اعتيادي، يترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، ليستمر على هذا النحو في الايام المقبلة دون تغيير كبير في الاحوال الجوية، كما أن لا موجات حرّ في المدى المنظور.- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣١ درجة بقاعا بين ١٧ و ٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٨ و ٢٦ درجة- الجو : قليل السحب اجمالا، تتشكل بعض السحب والضباب الخفيف على المرتفعات- الرياح : غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٤٥كم/س- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٧ hpa- الرؤية جيدة- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.: طقس قليل السحب اجمالاً مع تشكل ضباب خفيف محلي على الجبال والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣١ درجة ساحلا ١٦ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٥كم/س: طقس قليل السحب اجمالاً مع تشكل ضباب خفيف محلي على الجبال والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلا ١٦ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة الى معتدلةوتنشط في الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٥كم/س.