إليكم طقس اليوم واليومين المقبلين...

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يؤئر طقس صيفي رطب وحار بشكل إعتيادي على لبنان مع إستقرار نسبي بدرجات الحرارة ويستمر على هذا النحو في الأيام المقبلة دون تغيير كبير في الأحوال الجوية قريبًا، وقد يتحول حارًا أكثر بدءًا من ١٧ الشهر الحالي...وفي التفاصيل:الأحد:١- الحرارة ساحلًا بين ٢٣ و٣١، بقاعًا بين ١٧ و٣٣ وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٨ و ٢٦ درجة٢- الجو: قليل السحب إجمالًا، تتشكل بعض السحب والضباب الخفيف على المرتفعات٣- الرياح: غربية ضعيفة إلى معتدلة وتنشط في الداخل وسرعتها بين ٢٠ و٤٥ كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٨٠ ٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠٠٧ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجةالإثنين: الطقس غائم جزئيًا مع تشكل ضباب على الجبال، الحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣١ ساحلًا، بين ١٦ و٣٣ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة إلى معتدلة وتنشط في الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٤٥ كم/سالثلاثاء: الطقس قليل السحب إجمالًا مع تشكل ضباب خفيف محلي على الجبال، الحرارة تتراوح بين ٢٢ و٣١ ساحلًا، بين ١٦ و٣٣ بقاعًا وبين ١٥ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة إلى معتدلة وتنشط في الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٥ كم/س