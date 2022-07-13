استقرار نسبي بدرجات الحرارة... اليكم حال الطقس في لبنان!

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

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تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

ما زال الطقس الصيفي الرطب والحار بشكل اعتيادي يؤثر على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة ويستمر على هذا النحو هذا الأسبوع من دون تغيير يذكر في الأحوال الجوية.ويتحول الطقس الى حار أكثر بدءا من منتصف الشهر الحالي مع ارتفاع بدرجات الحرارة.١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و٣١ درجة بقاعا بين ١٧ و٣٣ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٨ و٢٦ درجة.٢- الجو: مشمس الى غائم جزئيا مع تشكل الضباب على المرتفعات٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٤٥كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٠ ٪٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٠ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.طقس مشمس الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال ودرجات الحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، ١٦ و٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة، تنشط في الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٤٥كم/س.طقس مشمس الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب خفيف محلي على الجبال ودرجات الحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، ١٦ و٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة، تنشط في الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٤٥كم/س.