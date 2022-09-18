درجات الحرارة إلى الانخفاض تدريجيا...

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الاثنين

الثلاثاء

يؤثر على لبنان طقس مستقر وحار، يترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي من المتوقع أن تعود للانخفاض بدءا من الغد بالتوازي مع طقس متقلب خصوصا الاسبوع المقبل.- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣١ درجة بقاعا بين ١٥و ٣٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٧ و ٢٧ درجة- الجو : قليل السحب- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٠ hpa- الرؤية جيدة- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.: طقس غائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال تساقط رذاذ محلي والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلا ١٦ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س: طقس غائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال تساقط رذاذ محلي والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة سرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.