حال الطقس
19 أيلول 2022 - 04:15
Back

طقس متقلّب وانخفاض بدرجات الحرارة..اليكم طقس مطلع الأسبوع

طقس متقلّب وانخفاض بدرجات الحرارة..اليكم طقس مطلع الأسبوع Lebanon, news ,lbci ,أخبار وانخفاض بدرجات الحرارة..اليكم طقس مطلع الأسبوع,طقس متقلّب,طقس متقلّب وانخفاض بدرجات الحرارة..اليكم طقس مطلع الأسبوع
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
تسيطر على لبنان كتل هوائية رطبة اليوم وفي الايام المقبلة، ويتأثّر بطقس متقلب بين الصحو واحتمال امطار، فيما تشهد الأجواء انخفاضًا بدرجات الحرارة.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الاثنين :
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٢٩ درجة بقاعا بين ١٥ و  ٢٩ درجة  وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٧ و ٢٥ درجة. 
الإعلان
٢- الجو : غائم جزئيا مع احتمال امطار محلية بنسبة ٤٠٪  
٣- الرياح :  جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٥ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٨ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء محليا جبلا بسبب الضباب
٧- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

الثلاثاء : طقس متقلب غائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال تساقط رذاذ أو مطر محلي والحرارة وتتراوح بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا  ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة سرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

الاربعاء : طقس متقلب غائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال تساقط رذاذ أو مطر محلي والحرارة وتتراوح بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا  ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة سرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً