طقس متقلّب وانخفاض بدرجات الحرارة..اليكم طقس مطلع الأسبوع

تسيطر على لبنان كتل هوائية رطبة اليوم وفي الايام المقبلة، ويتأثّر بطقس متقلب بين الصحو واحتمال امطار، فيما تشهد الأجواء انخفاضًا بدرجات الحرارة.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:
الاثنين :
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٢٩ درجة بقاعا بين ١٥ و ٢٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٧ و ٢٥ درجة.
٢- الجو : غائم جزئيا مع احتمال امطار محلية بنسبة ٤٠٪
٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٥ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٨ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء محليا جبلا بسبب الضباب
٧- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.
الثلاثاء :
طقس متقلب غائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال تساقط رذاذ أو مطر محلي والحرارة وتتراوح بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة سرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
الاربعاء :
طقس متقلب غائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال تساقط رذاذ أو مطر محلي والحرارة وتتراوح بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة سرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
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