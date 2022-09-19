طقس متقلّب وانخفاض بدرجات الحرارة..اليكم طقس مطلع الأسبوع

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تسيطر على لبنان كتل هوائية رطبة اليوم وفي الايام المقبلة، ويتأثّر بطقس متقلب بين الصحو واحتمال امطار، فيما تشهد الأجواء انخفاضًا بدرجات الحرارة.١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٢٩ درجة بقاعا بين ١٥ و ٢٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٧ و ٢٥ درجة.٢- الجو : غائم جزئيا مع احتمال امطار محلية بنسبة ٤٠٪٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٥ ٪٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٨ hpa٦- الرؤية جيدة تسوء محليا جبلا بسبب الضباب٧- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.طقس متقلب غائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال تساقط رذاذ أو مطر محلي والحرارة وتتراوح بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة سرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/سطقس متقلب غائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال تساقط رذاذ أو مطر محلي والحرارة وتتراوح بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة سرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س