أمطار محليّة وانخفاض بدرجات الحرارة..اليكم طقس الايام المقبلة

تؤثر كتل هوائية رطبة على لبنان اليوم ولغاية يوم الجمعة، ويسيطر طقس متقلب على الاجواء، بالاضافة الى انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال امطار محلية.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:
الثلاثاء :
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٢٩ درجة بقاعا بين ١٥ و ٢٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٧ و ٢٥ درجة.
٢- الجو : غائم جزئيا مع احتمال امطار محلية بنسبة ٤٠٪
٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٥ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٨ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء محليا جبلا بسبب الضباب
٧- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.
الاربعاء :
طقس متقلب غائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال خفيف لتساقط رذاذ او مطر محلي والحرارة وتتراوح بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة سرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
الخميس :
طقس متقلب غائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال تساقط امطار رعدية محلية خاصة شمالاً والحرارة وتتراوح بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة سرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
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