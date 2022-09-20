أمطار محليّة وانخفاض بدرجات الحرارة..اليكم طقس الايام المقبلة

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تؤثر كتل هوائية رطبة على لبنان اليوم ولغاية يوم الجمعة، ويسيطر طقس متقلب على الاجواء، بالاضافة الى انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال امطار محلية.١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٢٩ درجة بقاعا بين ١٥ و ٢٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٧ و ٢٥ درجة.٢- الجو : غائم جزئيا مع احتمال امطار محلية بنسبة ٤٠٪؜٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٥ ٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٨ hpa٦- الرؤية جيدة تسوء محليا جبلا بسبب الضباب٧- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.طقس متقلب غائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال خفيف لتساقط رذاذ او مطر محلي والحرارة وتتراوح بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة سرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/سطقس متقلب غائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال تساقط امطار رعدية محلية خاصة شمالاً والحرارة وتتراوح بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة سرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س