كتل هوائية رطبة وطقس متقلّب... كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

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الخميس

الجمعة

تؤثر على لبنان كتل هوائية رطبة فوق تركيا والبحر الاسود، تستمر لغاية بعد ظهر يوم الجمعة مع طقس متقلب، واحتمال خفيف لتساقط امطار محلية واستقرار بدرجات الحرارة.- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٢٩ درجة بقاعا بين ١٥ و ٢٩ درجة وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٧ و ٢٥ درجة.- الجو : غائم جزئيا مع احتمال ضئيل امطار محلية بنسبة ٢٠٪.- الرياح : جنوبية غربية معتدلة الى نشطة خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٥ ٪.- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٧ hpa- الرؤية جيدة تسوء محليا جبلا بسبب الضباب- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.: طقس متقلب غائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال تساقط امطار رعدية محلية خاصة شمالاً والحرارة وتتراوح بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠كم/س.: طقس متقلب غائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال تساقط امطار رعدية محلية خاصة شمالاً والحرارة وتتراوح بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠كم/س.