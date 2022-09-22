كتل هوائية رطبة... كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

يؤثّر على لبنان طقس متقلب مع كتل هوائية رطبة فوق تركيا والبحر الاسود تستمرّ لغاية بعد ظهر يوم غد الجمعة.

الإعلان

وفي تفاصيل طقس اليوم:- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٢٩ درجة بقاعا بين ١٥ و ٢٩ درجة وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٧ و ٢٥ درجة.- الجو : غائم جزئيا مع احتمال ضئيل امطار محلية بنسبة ٢٠٪.- الرياح : جنوبية غربية معتدلة الى نشطة خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٥ ٪.- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٧ hpa.- الرؤية جيدة تسوء محليا جبلا بسبب الضباب.- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.أمّا طقس اليومين المقبلين فسيكون على الشكل التالي:الجمعة: طقس متقلب غائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال تساقط امطار رعدية محلية خاصة شمالاً.تتراوح الحرارة بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا ١٤ و ٢٩ بقاعاً، وبين ١٥ و ٢٤ درجة على ارتفاع الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠كم/س.السبت: طقس مستقر مشمس الى غائم جزئيًا خاصة جبلاً مع تشكل ضباب محلي.تتراوح الحرارة بين ٢١ و ٢٨ درجة ساحلا ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ درجة على ارتفاع الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠كم/س.