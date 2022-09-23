كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان.. واحتمال خفيف لامطار محلية

تفاصيل طقس اليوم الجمعة

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ما زالت كتل هوائية رطبة فوق تركيا والبحر الاسود تؤثر على لبنان وتستمر اليوم بفعالية ضعيفة وبطقس متقلب بين الصحو واحتمال خفيف لامطار محلية واستقرار بدرجات الحرارة ومن المتوقع عودة ارتفاع الحرارة مطلع الاسبوع المقبل.١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و٢٩ درجة، بقاعا بين ١٥ و٢٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠ متر بين ١٧ و٢٥ درجة.٢- الجو: غائم جزئيا مع احتمال ضئيل امطار محلية بنسبة ٢٠٪٣- الرياح: جنوبية غربية معتدلة الى نشطة خصوصاً شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٩٥٪٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٧ hpa٦- الرؤية جيدة تسوء محليا جبلا بسبب الضباب٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.: طقس مستقر مشمس الى غائم جزئيا خصوصاً جبلاً مع تشكل ضباب محلي والحرارة وتتراوح بين ٢١ و٢٨ درجة ساحلا، بين ١٤ و٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة خصوصاً شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س.: طقس مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢١ و٢٨ درجة ساحلا، بين ١٤ و٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.