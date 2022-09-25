حال الطقس
25 أيلول 2022 - 02:06
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الطقس المستقر يرافقنا خلال الأسبوع المقبل...

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Lebanon News
يؤثر طقس مستقر وجميل على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.

تفاصيل طقس اليوم الاحد:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و٣٠ درجة، بقاعا بين ١٥ و٢٩ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٦ و٢٥ درجة. 
٢- الجو: قليل السحب 
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة خصوصاً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
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٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٠٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٦ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الاثنين: طقس مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٤ و٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س. 

الثلاثاء: طقس مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٤ و٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
 
 
 
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