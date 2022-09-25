الطقس المستقر يرافقنا خلال الأسبوع المقبل...

تفاصيل طقس اليوم الاحد:





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طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:





الاثنين

الثلاثاء

يؤثر طقس مستقر وجميل على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و٣٠ درجة، بقاعا بين ١٥ و٢٩ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٦ و٢٥ درجة.٢- الجو: قليل السحب٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة خصوصاً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٠٪٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٦ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.: طقس مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٤ و٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.: طقس مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٤ و٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.